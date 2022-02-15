Пальма-де-Майорка, Испания, 15 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. «Мальорка» одержала победу над «Атлетиком» (Бильбао) в матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В первом тайме футболисты «Мальорки» забили два гола. Отличились полузащитник Сальва Севилья на 22-й минуте с пенальти и нападающий Анхель Родригес на 30-й.

Во втором тайме «Атлетик» смог отыграться благодаря голам хавбека Рауля Гарсии на 59-й минуте и форварда Алехандро Беренгера на 61-й.

А на 88-й минуте мяч отскочил в ворота «Атлетика» после рикошета от вратаря Уная Симона, на которого был записан автогол.

На сегодняшний день «Мальорка» занимает 15-е место в чемпионате Испании, в активе команды 26 очков. «Атлетик» идёт на восьмом месте с 34 очками.