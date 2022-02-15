Иркутск, , 08:29 — REGNUM В аэропорту города Усть-Кут Иркутской области самолёт Ан-26 с 14 пассажирами на борту совершил аварийную посадку из-за срабатывания сигнала о течи масла в правом двигателе. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолёт Ан-24 Павел Аджигильдяев

Отмечается, что самолет выполнял рейс Иркутск — Усть-Кут — Ербогачен.

«Посадка в аэропорту Усть-Кут [прошла] благополучно, пострадавших нет», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолёта.

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