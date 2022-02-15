Париж, , 08:29 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук, находящийся с визитом в Париже, встретился 14 февраля с министром обороны Франции Флоренс Парли, с которой обсудил оборонное сотрудничество. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что министр обороны Южной Кореи посещает Париж впервые с 2016 года.

В ходе встречи представители двух стран изучили способы реализации соглашения по расширению сотрудничества в сфере оборонной промышленности, подписанного Мун Чжэ Ином и Эммануэлем Макроном в 2018 году, а также договорились укрепить сотрудничество в сфере кибербезопасности, космоса и искусственного интеллекта.

Парли поделилась с южнокорейским коллегой данными о ситуации на границе между Украиной и Россией, сообщила об усилиях Франции в мирном урегулировании вопроса, а также выразила надежду на расширение сотрудничества с Сеулом. Она также подчеркнула, что Париж, как постоянный член Совета Безопасности ООН, приложит усилия для установления мира на Корейском полуострове.

В тот же день Со Ук встретился с главой комиссии Сената Франции по иностранным делам, оборонеи безопасности Кристианом Камбоном.