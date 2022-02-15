Париж, 15 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Со Ук, находящийся с визитом в Париже, встретился 14 февраля с министром обороны Франции Флоренс Парли, с которой обсудил оборонное сотрудничество. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что министр обороны Южной Кореи посещает Париж впервые с 2016 года.

В ходе встречи представители двух стран изучили способы реализации соглашения по расширению сотрудничества в сфере оборонной промышленности, подписанного Мун Чжэ Ином и Эммануэлем Макроном в 2018 году, а также договорились укрепить сотрудничество в сфере кибербезопасности, космоса и искусственного интеллекта.

Парли поделилась с южнокорейским коллегой данными о ситуации на границе между Украиной и Россией, сообщила об усилиях Франции в мирном урегулировании вопроса, а также выразила надежду на расширение сотрудничества с Сеулом. Она также подчеркнула, что Париж как постоянный член Совета Безопасности ООН приложит усилия для установления мира на Корейском полуострове.

В тот же день Со Ук встретился с главой комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и безопасности Кристианом Камбоном.