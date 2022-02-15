Омск, 15 февраля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Пропавшего восьмилетнего мальчика разыскали в Омске, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в региональном УМВД.

Марина Каширская ИА REGNUM Игрушки на ярмарке

Вечером 14 февраля в полицию обратились родители мальчика. По их словам, около трёх часов дня, пока мать спала, школьник ушёл на улицу и до сих пор не вернулся.

Полицейские сразу же приступили к поискам. Они опросили родных, друзей, проверили прилегающую территорию и подъезды домов. Найти мальчика не удавалось.

Выяснилось, что ещё днём на телефон матери поступили банковские уведомления о списании около 1700 рублей в магазине неподалеку. При этом соседка видела, как мальчик возвращался домой с пакетом игрушек. Его куртка висела в коридоре, а сапоги нашлись за старой мебелью.

Во время детального осмотра квартиры школьника нашли за диваном, где он всё это время и прятался. Оказалось, что ребёнок раньше уже пользовался картой матери без разрешения. Он испугался наказания и спрятался.

«В отношении матери составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, поиски 11-летнего мальчика ведут в Уфе.

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