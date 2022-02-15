Москва, , 08:27 — REGNUM Грузовой корабль «Прогресс МС-19» успешно выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а». Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Космический корабль «Прогресс» NASA

"Есть раскрытие солнечных батарей и антенн грузового корабля Прогресс МС-19», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что запуск и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме и добавляется, что орбита грузового корабля «также в норме».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с космодрома Байконур в Казахстане успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19».