Кызыл, , 08:25 — REGNUM Учебные заведения в Туве с 15 февраля возвращаются к очному формату обучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам аппаратного совещания.

В классе Minobr.astrobl.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

По словам главного санитарного врача Тувы Людмилы Салчак, в регионе фиксируется снижение заболеваемости COVID-19, в том числе среди несовершеннолетних. В связи с этим она рекомендовала отменить дистанционный режим во всех школах, техникумах, а также детских садах.

«Дистант» в школах может быть возвращён в случае заболевания более 20% учеников. Однако решение об этом будет принимать администрация учебного заведения.

«Каждый руководитель должен очень жёстко отслеживать соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований к организации деятельности своего учреждения», — отметила зампред правительства Елена Хардикова.