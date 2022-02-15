Чебоксары, , 08:19 — REGNUM В Чувашии поддержат добровольцев, которые помогают жителям в пандемию коронавируса. Они смогут бесплатно ездить в общественном транспорте — как на межмуниципальных, так и муниципальных маршрутах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента по итогам совещания спикера Леонид Черкесова с волонтёрскими центрами.

Бейдж волонтера ИА REGNUM

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Председатель Госсовета, который также руководит региональным штабом «Мы вместе», отмечает, что парламент и органы власти «готовы объединить усилия, чтобы наладить и систематизировать меры поддержки добровольцев». Первым шагом в этом направлении станет предоставление бесплатного проезда на общественном транспорте для волонтёров — соответствующая договорённость достигнута с минтрансом, органами местной власти и перевозчиками.

Леонид Черкесов пояснил, что добровольцы смогут бесплатно пользоваться как муниципальным, так и межмуниципальным транспортом. Исключение составят Чебоксары и Новочебоксарск, где бесплатный проезд будет возможен только в троллейбусах.

Предполагается, что бесплатная перевозка будет осуществляться при предъявлении бейджа, маршрутного листа и удостоверения добровольца.

По данным минобразования Чувашии, в республике насчитывается 1,7 тыс. добровольческих команд, 65 тыс. граждан охвачены волонтёрской деятельностью. Всего в республике зарегистрировано семь крупных добровольческих объединений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 13 февраля официально подтверждено 1073 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 31 меньше, чем было выявлено сутками ранее, 12 февраля. Впервые более 1 тыс. носителей инфекции стали выявлять в республике со 2 февраля.