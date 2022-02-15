Москва, 15 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Временное увольнение теоретически может помочь пенсионеру увеличить пенсионные выплаты, так как после выхода на пенсию предусмотрена индексация. Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал 15 февраля агентству «Прайм».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пенсионер

Он напомнил, что пенсия по старости состоит из страховой и накопительной частей. При этом фиксированная часть страховой пенсии не индексируется с 2016 года, как и Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), влияющий на собственно страховую часть.

Таким образом, при очень большом официальном стаже работы существенное значение имеет вариативная часть пенсии. В выгодном положении с этой точки зрения находятся военные, вышедшие в отставку, и ряд категорий госслужащих.

Работающим пенсионерам пенсию не индексируют — это происходит после того, как они прекращают работать.

«Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — сказал Гиринский.

По словам экономиста, в действительности воспользоваться такой хитростью сложно. Пенсионеру очень трудно устроиться на работу, тем более официально и на большую зарплату. Это будет невероятным везением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гиринский рассказал о послаблениях по уплате некоторых пошлин и платежей, которые предусмотрены для пенсионеров в 2022 году.

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