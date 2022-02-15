Байконур, Казахстан, 15 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. С космодрома Байконур в запланированное время — 07:25:40 мск 15 февраля — стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-19». Трансляция запуска ведётся на сайте Роскосмоса.

Kremlin.ru Союз-2.1а

В настоящее время от корабля уже отделилась третья ступень ракеты-носителя, он перешёл к автономному полёту. Стыковка «Прогресса» с МКС запланирована на 10:08 мск 17 февраля.

Космический грузовик доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2500 кг полезной нагрузки, включая топливо, запасы воды и газов, материалы для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции и оборудование для научных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная комиссия допустила ракету-носитель «Союз-2.1а», которая должна доставить на МКС грузовой корабль «Прогресс МС-19», к заправке и последующему старту.