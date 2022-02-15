Пекин, , 08:16 — REGNUM Российская фристайлистка Анастасия Таталина считает, что её засудили на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 15 февраля сообщает Олимпийский комитет России (ОКР).

Фристайл Tsutomu Takasu

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«Считаю, что меня сегодня просто засудили, и это нечестно. В последней попытке я сделала «дабл четырнадцать» — его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов», — сказала Таталина.

Она добавила, что будет разбираться в ситуации вместе с тренерским штабом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Таталина заняла место четвёртое место в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине.

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