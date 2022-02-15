Сухум, , 08:14 — REGNUM В Абхазии в течение суток 14 февраля в ходе 581 исследования выявили 327 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 234 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 66 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 49 135 носителей SARS-CoV-2. Из них 40 422 человек признали выздоровевшими, в том числе 379 — за последние двое суток. За всё время 620 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних двух суток зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Абхазии не проводили тесты на коронавирус. До этого в республики сообщили о выявлении за сутки 386 носителей SARS-CoV-2 в результате 713 исследований. За сутки не зарегистрировали смертей пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 176 человека.