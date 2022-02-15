Самара, , 08:16 — REGNUM Запрет на посещение несовершеннолетними мест массового пребывания могут продлить в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Московские кинотеатры после снятия ограничений Александра Просвирникова © ИА REGNUM

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба области. Его участники согласились с предложением продлить запрет на посещение несовершеннолетними кинотеатров, театров, концертных и выставочных залов, зоопарков, музеев, цирков, океанариумов и других объектов развлечения и досуга на срок не менее 14 дней.

Отмечается, что также будет предложено перенести на более благоприятное время Ледовое шоу И. Авербуха «Ледниковый период», которое планировалось провести во Дворце спорта в Самаре.

По информации областного Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной с тенденцией к стабилизации на высоких цифрах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 14 февраля в области за сутки госпитализировали 227 пациентов с COVID-19.