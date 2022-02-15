Оренбург, , 08:14 — REGNUM В Оренбургской области с 21 февраля жители могут получить COVID-сертификат с QR-кодом на основании положительного теста на антитела (IgG). Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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К тесту выдвинуто требование. Он должен проводиться только в лицензированной лаборатории. Количество антител не имеет значения.

О положительном результате теста необходимо отчитаться на портале «Госуслуги». Через три для после подачи заявления сертификат станет доступным. Он будет действовать полгода.