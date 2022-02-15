Карабаш, Челябинская область, , 08:10 — REGNUM Жительница Миасса Челябинской области осуждена из-за неосторожного уничтожения чужого имущества, произошедшего в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Пожар

Dave Hogg

Инцидент произошёл в августе в деревне Мухаметово под Карабашем. На чужом домовладении женщина решила затопить баню. Но когда она разжигала огонь, то вышла на улицу для разговора по сотовому телефону и оставила печь без присмотра. А когда увидела пожар, то перепугалась и сбежала.

В результате пожара дом, автомобиль и другое имущество сгорели. Общий размер ущерба превысил 1,5 млн рублей.

Суд назначил виновной год исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства. Также были удовлетворены иски потерпевших о взыскании ущерба.