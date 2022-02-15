Вашингтон, , 08:09 — REGNUM С письмом, в котором высказывается обеспокоенность влиянием напряжённой обстановки вокруг Украины, России и Казахстана на экспорт критически важных полезных ископаемых в 2022 году, обратились 14 февраля к главе министерства внутренних дел США Дебре Холанн несколько членов Конгресса.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Военная напряжённость внутри и вокруг России, Украины и Казахстана может серьёзно сказаться на каналах поставок критически важных полезных ископаемых в Соединённые Штаты», — приводит текст письма конгрессменов США RT.

Также, по их мнению, эскалация указанной ситуации и неспособность администрации президента США Джо Байдена «возглавить глобальный ответ» на нее является причиной появления неизвестного количества рисков и для Европы, и для всего мира. Причем последние также связаны с каналами поставок ресурсов из стран региона.

Ввиду этого обстоятельства, члены американского Конгресса призвали главы МВД США в ходе составления «Окончательного списка критически важных полезных ископаемых на 2022 год» и определении того, какие ресурсы в него следует включить, делать это с учетом сложившейся ситуации и ее возможное воздействие на поставки.

Кроме того, конгрессмены указали, что действующая американская администрация, как они считают, не задействует имеющиеся у нее инструменты для наращивания внутренней добычи полезных ископаемых в США, пассивно способствуя «дальнейшей зависимости США от России и других противников в вопросах поставок гелия, урана и прочих минеральных ресурсов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дипломатические переговоры с Россией на фоне ситуации вокруг Украины обсуждались в рамках телефонного разговора министра обороны США Ллойда Остина и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.