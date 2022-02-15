Благовещенск, 15 февраля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Амурской области в январе подорожали продукты питания, а также страховой полис ОСАГО, ритуальные услуги, посещение детского сада и проезд в общественном транспорте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной службе государственной статистики.

Цены растут

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Сильнее всего из продуктов повысилась стоимость капусты (на 29%), помидоров (19,2%), моркови (16,6%), огурцов (11,1%), свёклы (7,5%) и картофеля (5,9%). Амурчане также вынуждены больше платить за бананы (на 9,6%), замороженные ягоды (10,1%), груши (5%) и виноград (2%).

На 5,9−9,1% подорожали рыба и морепродукты, на 5,3% — пшено, более, чем на 4% — макароны, шоколад, хлопья из злаков, мясные консервы для детского питания и сгущённое молоко.

Из числа непродовольственных товаров выросли в цене дрова (на 9,2%), оконное стекло (7%), вата (5,6%), уголь (5,2%), спички (4,1%), шины для автомобилей, кухонные гарнитуры и ползунки (3%-3,9%). Больше придётся платить за полис ОСАГО (на 14,7%), нотариальные доверенности (11,1%), выкапывание могилы (10,7%), проезд в междугороднем общественном транспорте (10,4%), посещение яслей (8,1%), ремонт жилья (7,4%) и поездки по городу (6,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, Амурчане возмущены ценами на овощи в столице региона. На дороговизну продуктов питания люди жалуются в соцсетях. В магазинах заметили морковь по цене почти 167 рублей за килограмм и капусту по 107 рублей.