Красноярск, , 08:08 — REGNUM По итогам прошедшей недели в Красноярском крае отмечается снижение уровня заболеваемости населения острыми респираторными инфекциями и гриппом. А вот о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе «на сегодняшний день говорить преждевременно», сообщил 15 февраля в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, за последние сутки в крае выявлено 7122 носителя коронавируса.

«В то же время наметилась тенденция к замедлению скорости распространения вируса, в том числе в городе Красноярске», — подчеркнул Горяев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в регионе было подтверждено 5257 случаев заражения коронавирусом.

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