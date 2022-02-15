Пекин, 15 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла место четвёртое место в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 15 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Таталина получила 75,51 балла.

Золотую медаль выиграла швейцарская спортсменка Матильда Гремо (86,56). Второй стала китайская фристайлистка Эйлин Гу (86,23). Замкнула тройку представительница Эстонии Келли Силдару (82,06).

Ранее Таталина заняла пятое место в квалификации и вышла в финал. Ксения Орлова не прошла квалификационный раунд, заняв 21-е место.