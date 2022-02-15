Оренбург, 15 февраля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел дело о расторжении договора купли-продажи автомобиля. Истец требовал расторгнуть контракт и вернуть деньги, поскольку машина имеет дефекты. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Суд

Как указал истец, машина была куплена в автосалоне за 1 136 000 рублей, в том числе и кредитных средств. После совершения сделки мужчина обнаружил в транспортном средстве недостатки: после отключения зажигания не отключается освещение в салоне, дверь багажника не закрывается, запотевают передние блок-фары, имеется шум и вибрация при воспроизведении музыки через аудиосистему, отдельные элементы внутри салона надлежаще не закреплены и т.д. Покупатель направил продавцу претензию, но безответно. Тогда мужчина обратился в суд.

Представитель автосалона полагал, что ответчиком по делу из-за производственных недостатков является завод-изготовитель. А представитель завода полагал, в свою очередь, что наличие в спорном автомобиле производственных недостатков не доказано, и он не может являться надлежащим ответчиком.

В рамках судебного разбирательства была назначена судебная автотехническая экспертиза. Ее результаты свидетельствовали о том, что большинство дефектов являются производственными и образованы при сборке, окраске автомобиля на заводе, до передачи истцу по договору купли-продажи.

Суд удовлетворил исковые требования к заводу частично. С него взыскано 2 253 523 рубля: стоимость машины, неустойка за неудовлетворение в установленные сроки требования о возмещении убытков, убытки за пользование кредитом, штраф. Решение суда не вступило в законную силу.