Тбилиси, 15 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Политика правящей партии «Грузинская мечта» привела тому, чтобы испорчены отношения между Тбилиси и Брюсселем. Об этом заявила депутат парламента Грузии, политический секретарь партии «Лело» Саломе Самадашвили на телеканале «Палитраньюз».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окно в Европу

Она напомнила, что руководство правящей партии публично отказалось выполнять подписанное в апреле 2021 года соглашение с грузинской оппозицией, подписание которого курировал председатель Евросовета Шарль Мишель. По словам Самадашвили, она в ходе визита с делегацией в ЕС увидела там отношение к «Мечте».

"В Брюсселе, за закрытыми дверями просто смеются над заявлением «Грузинской мечты» о намерении подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году. Эта та политическая сила, которая соглашение Мишеля кинула назад ЕС», — отметила депутат.

Она также заявила, что из-за отказа грузинских властей выполнять требование Брюсселя о либерализации судебной системы, есть риск, что ЕС прекратит оказывать финансовую помощь Грузии.

Напомним, в апрельском соглашении руководство «Мечты» и лидеры оппозиции договорились, что оппозиционные партии прекратят бойкотировать парламент, а правящая партия сделает ряд уступок, в том числе проведёт судебную реформу. К инициативе не присоединилась самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение». Это стало поводом для того, чтобы «Мечта» вышла из соглашения.