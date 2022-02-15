София, , 08:02 — REGNUM Болгария отказывается от строительства атомной электростанции «Белене», заявил болгарский премьер-министр Кирил Петков 14 февраля в интервью телеканалу bTV

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем глава правительства отметил, что власти республики рассмотрят возможность возведения новых реакторов на АЭС «Козлодуй» и проведут соответсвующие переговоры с соседними странами, которые являются потенциальными потребителями энергии.

В конкурсе на участие строительства АЭС «Белене» в составе консорциума из нескольких компаний участвовал и Росатом. Правительство Болгарии вложило в проект уже около 3 млрд левов (около €1,5 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября на атомной электростанции «Козлодуй» возобновил работу шестой энергоблок, на котором проводился плановый ремонт.

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