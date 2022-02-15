Уфа, 15 февраля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Закон «О внесении изменений в закон республики Башкортостан «О регулировании лесных отношений в республике Башкортостан» вступил в силу в Башкирии. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Oblkompriroda.volgograd.ru Саженец сосны

«Установлен новый вид использования лесов — «создание лесных питомников и их эксплуатация». Этот вид лесопользования предполагает выращивание сеянцев и саженцев основных лесных древесных пород. Новая правовая норма позволит сформировать в республике законодательную основу для системной работы по лесовосстановлению», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что на участках леса, которые отводятся под лесные питомники, возможно возведение некапитальных сооружений и капитальных объектов.

Толкачев отметил, что Башкирия является лидером в Приволжском федеральном округе по объемам искусственного лесовосстановления.

«Этому способствуют масштабные региональные проекты и различные акции по защите леса. Ведется закупка лесопосадочной техники. Но для эффективного лесовосстановления нужен качественный посадочный материал. Принятый закон позволит увеличить число питомников в республике и таким образом удовлетворить потребность в саженцах для компенсационного лесоразведения», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Казахстанская фирма может построить в Башкирии деревоперерабатывающий завод.