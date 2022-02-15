Барнаул, 15 февраля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на автодороге в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На 271-м км автодороги А-322 вблизи села Захарова произошло ДТП», — заявили в ведомстве.

По предварительной версии, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «КамАЗ». В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля погибли на месте от полученных травм. Еще одного пассажира и водителя легковушки госпитализировали. Отмечается, что по дороге в больницу скончался еще один пассажир.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на автодороге Ревда — Сумз столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один из водителей. Водитель второй легковушки получил травмы и был госпитализирован.