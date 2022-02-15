Петропавловск-Камчатский, , 08:00 — REGNUM На Камчатке до конца марта продлили ограничительные меры по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Коронавирус Yanao.ru ©

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Отмечается, что в регионе действуют масочный режим, самоизоляция для невакцинированных граждан старше 65 лет, сохраняется требование QR-кодов для вахтовиков, а также при посещении общепита.

Руководитель Роспотребнадзора Камчатки предложила продлить ограничительные меры, а также усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Ограничительные меры продлили до 31 марта.

Читайте также: В Ростове-на-Дону усилят контроль за соблюдением коронавирусных ограничений

Как сообщало ИА REGNUM, ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал постановление, в соответствии с которым в донской столице вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса.