Переговоры Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца — трансляция
Россия является очень надёжным поставщиком энергоресурсов — уже очень давно, десятилетия — Путин.
Мы допустили немецких партнёров к добычным активам, решение беспрецедентное — Путин.
Путин намерен говорить и о ситуации в Европе, с точки зрения безопасности.
Путин сказал, что очень рад видеть Шольца.
Путин говорит, что ему бы хотелось услышать оценки канцлера о том, что происходит в мире.
Очень хорошо, что у нас такие плотные экономические связи и они дальше развиваются — Шольц.
Приняв постановление в редакции, предложенной депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, Госдума сделала Украине последнее предупреждение, а не предпоследнее, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
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Владимир Путин проводит переговоры, трансляция прекратилась.
Путин: значительная часть переговоров с Шольцем будет посвящена вопросам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины.
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В 2021 году товарооборот между Россией и Германией быстро рос. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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Большую часть дискуссии лидеры Германии и России посвятят украинскому вопросу. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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Канцлер Германии Олаф Шольц не стал сдавать ПЦР-тест перед встречей с Владимиром Путиным, потому что у немецкой стороны есть свои протоколы и предпочтения. Россия относится к ним с уважением и пониманием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Впрочем, между лидерами двух стран будет безопасное расстояние. Больше, чем принято, однако это никак не скажется ни на характере, ни на продолжительности и содержании переговоров — Песков.
Также пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что переговоры Путина и Шольца будут максимально конструктивными, деловыми и полезными, пишет агентство ТАСС.
У России и Германии сложились давние и надёжные отношения на рынке энергоресурсов. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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Во время своего визита в Москву канцлер ФРГ Олаф Шольц хотел бы добиться прогресса в российско-германских отношениях. Об этом 15 февраля заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заинтересован в нормализации отношений между Москвой и Берлином. Об этом 15 февраля заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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Россия является надежным поставщиком энергоресурсов в европейские страны, заявил 15 февраля российский лидер Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ в Москве.
Подробности в материале: Путин: Россия — надежный поставщик энергоресурсов в Европу
Канцлер ФРГ отказался от российского ПЦР-теста, но на переговорах сидит к Путину ближе, чем Лавров и Шойгу.
В Кремле проходит первая личная встреча Путина и Шольца. RT пишет о том, какие заявления уже прозвучали:
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости диалога в нынешней ситуации, связанной с вопросами безопасности.
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В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Они продолжались более трех часов.
В Кремле началась пресс-конференция по итогам российско-германских переговоров.
Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров, прошедших в деловой обстановке, были обсуждены как двусторонние отношения, так и международная ситуация.
Взаимная торговля РФ и Германии по итогам 2021 года выросла на 36% и достигла 57 млрд долларов США. Германия является вторым по объему торговли партнером России после Китая.
Президент России подчеркнул, что особое место в сотрудничестве РФ и ФРГ занимает энергетика. За минувший год в Германию поставлено 50,7 млрд кубометров природного газа из России.
Газопровод «Северный поток — 2» с декабря 2021 года полностью готов к работе. «Это чисто коммерческий проект, никакой политической окраски в нем нет», — сказал Владимир Путин.
Россия готова поставлять газ в Европу и через Украину даже после 2024 года, если на него будет соответствующий спрос, и такие поставки будут коммерчески выгоды, а газотранспортная система Украины будет готова к таким поставкам.
Россия продолжит поставлять газ через Украину после 2024 года, если на это будет спрос со стороны европейских импортёров. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Подробности в материале: Путин назвал условие поставок газа через Украину после 2024 года
Россия не может закрывать глаза на то, как США и НАТО свободно трактуют вопросы безопасности в Европе, что наносит ущерб безопасности России. «Силовое сдерживание России воспринимается нами как прямая угроза безопасности России», — заявил Владимир Путин.
Президент России заявил о готовности Москвы продолжить переговорный процесс с Западом по вопросам безопасности.
Владимир Путин заявил об отсутствии прогресса в реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине, причем по всем пунктам соглашений.
Россия не будет закрывать глаза на то, как США и НАТО в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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«Наши страны исторически и культурно тесно связаны друг с другом», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил о многообразии и глубине российско-германских отношений, как в политике, экономике, так и в гуманитарной сфере.
Олаф Шольц отметил, что форум «Петербургский диалог» долгие годы являлся важнейшей площадкой для российско-германских отношений, и заявил о необходимости возобновления работы этого форума.
Канцлер ФРГ заявил о сильной озабоченности присутствием группировки российских войск вблизи границ Украины и подчеркнул необходимость деэскалации. «Мы слышали, что отдельные подразделения отводятся, и это хорошая тенденция», — сказал Олаф Шольц.
«Давайте будем обсуждать эти вещи в рамках диалога, мы не должны зайти в тупик, который обернётся бедой для нас всех», — заявил канцлер Шольц.
Олаф Шольц отметил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с ним в Киеве пообещал, что представит законопроекты, необходимые для выполнения Минских соглашений.
Канцлер ФРГ заявил о том, что для его поколения война в Европе является «невообразимой», и высказал надежду, что это так и останется, и войны в Европе удастся избежать.
«Мы уже были свидетелями войны в Европе, развязанной блоком НАТО против Югославии, с нанесением ракетных ударов по одной из европейских столиц — Белграду, без санкции Совета Безопасности ООН», — напомнил германскому гостю президент России Владимир Путин. Это плохой пример, добавил Путин, но он был.
Контактной группе в рамках минского процесса удалось достичь определённого прогресса. Об этом 15 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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«То, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид», — заявил Владимир Путин. Так он отреагировал на реплику Олафа Шольца о том, что операция НАТО против Югославии в 1999 году якобы была оправдана предотвращением геноцида.
Президент РФ подтвердил, что принято решение о частичном отводе российских войск из районов учений.
Решение Госдумы предложить президенту России признать ДНР и ЛНР согласуется с общественным мнением России, отметил Владимир Путин. При этом он выразил надежду, что решение проблемы украинского кризиса будет найдено в формате выполнения Минских соглашений, а Германия и Франция добьются от Киева такого выполнения.
Владимир Путин заявил о том, что за стабильные и доступные по цене поставки российского газа в Германию немецкие граждане должны быть благодарны в том числе своему бывшему канцлеру Герхарду Шрёдеру, который входит в совет директоров Газпрома и является одним из руководителей «Северного потока — 2».
Россия надеется на не до конца реализованный потенциал Минских соглашений. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР может стать «политической катастрофой», и высказал приверженность Минскому формату урегулирования на Украине.
В современной Европе трудно представить какую-либо полномасштабную войну, и тем не менее такая война произошла не так давно по историческим меркам. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Подробности в материале: Путин оценил, возможна ли война в Европе
Канцлер ФРГ предложил всем политическим лидерам, вовлеченным в ситуацию вокруг Украины, «не указывать одному на другого», а внести свой вклад в дело сохранения мира в Европе.
Россия будет действовать по плану, который будет складываться из реальной обстановки на местах. «Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас». Так ответил Владимир Путин на вопрос о том, что будет делать дальше Москва, после заявления о частичном отводе войск после маневров в места дислокации. При этом Россия привержена дипломатическим путям решения проблем, но будет добиваться приемлемых для себя ответов на вопросы безопасности, поставленные перед Западом.
«Говорят, что в ближайшие годы Украины не будет в НАТО… Нам уже 30 лет говорят, что «не будет расширения НАТО». Но сегодня мы уже видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома», — отметил Владимир Путин.
Вопрос о том, что Украина ни при каких обстоятельствах не должна стать членом НАТО, должен быть решен сейчас, а не в будущем, подчеркнул президент России. Он высказал недоверие обещаниям Запада о том, что Украину в ближайшее время не примут в НАТО, о том, что Украина «пока не готова» к вступлению в НАТО.
То, как Украина ведёт себя по отношению к республикам Донбасса, является геноцидом, сообщил 15 февраля журналистам российский президент Владимир Путин по итогам встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.
Об этом: Путин назвал действия Украины против Донбасса геноцидом
Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что он ждёт от Москвы сигнала о деэскалации на Украине, иначе «дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьёзные последствия для России», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 15 февраля в социальной сети Facebook.
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России не нужна война, инициатива по гарантиям безопасности, выдвинутая Западу Москвой, является мерой противодействия войне, сообщил 15 февраля журналистам президент страны Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Об этом: Путин: инициатива РФ по безопасности выдвинута, чтобы не допустить войны
Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц совершил свой первый официальный визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Германия оказалась в сложной политической ситуации на фоне заявлений Запада об угрозе «российского вторжения» на Украину, поскольку является одновременно членом НАТО и важным торговым партнером России, передаёт немецкое агентство Tagesschau.
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Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев и Москву проходит на фоне звучащих вопросов о реальных масштабах поддержки Украины со стороны Берлина, передаёт немецкое агентство Tagesschau.
Подробности в материале: Канцлер ФРГ подтвердил, что выступает против поставок вооружения на Украину
Дальнейшие действия России, касающиеся расположения российских войск, определятся и имеющимся планом, и реальной обстановкой, сообщил 15 февраля журналистам президент страны Владимир Путин по итогам встречи с германским канцлером Олафом Шольцем.
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В отношении Донбасса со стороны украинских властей происходит геноцид, заявил 15 февраля президент РФ Владимир Путин. И народ России, и российское руководство хотят, чтобы жизнь в Донбассе изменилась.
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Встреча 15 февраля в Москве с российским президентом Владимиром Путиным прошла в дружественной атмосфере, при этом переговоры были интенсивными, передаёт Die Welt. Такую оценку переговорам в Москве дал германский федеральный канцлер Олаф Шольц.
Подробности в материале: Шольц заявил, что встреча с Путиным прошла в дружественной атмосфере
Президент Германии не пытался испортить визит канцлера Германии в Россию. Об этом 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.
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Пресс-конференция Владимира Путина и Олафа Шольца по итогам российско-германских переговоров, 15 февраля 2022 года. Видео официального сайта Кремля.
Канцлер Германии откупается от Украины и от США, выделяя Киеву кредиты на сотни миллионов евро. Об этом 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.
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Своё несогласие с оценкой ситуации в Донбассе, которую выразил словом «геноцид» президент России Владимир Путин, высказал германский федеральный канцлер Олаф Шольц, передаёт 15 февраля передаёт Die Welt.
Подробности в материале: Шольц оценил заявление Путина о геноциде жителей Донбасса
НАТО в ближайшие годы не планирует принимать новых членов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 15 февраля на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Подробности в материале: Канцлер Германии заявил об отсутствии у НАТО планов по расширению
Киев должен ясно заявить, что признаёт Донецк и Луганск стороной конфликта, сесть за стол переговоров и согласовать с ними закон об автономии Донбасса, а если этого вновь не будет сделано в разумные сроки, Россия имеет все основания признать ДНР и ЛНР и взять их под свою защиту, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 февраля.
Как сообщалось ранее, в Верховной раде Украины резко раскритиковали решение Госдумы РФ направить президенту России обращение о признании ЛНР и ДНР. Украинские депутаты призвали срочно созвать заседание Совбеза ООН, а также рассмотреть вопрос о правовых основаниях нахождения России в числе постоянных членов Совбеза.
Решение Госдумы вызвало и критику ряда западных политиков. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом России заявил, что признание Россией ЛНР и ДНР стало бы «политической катастрофой» и нарушением Минских соглашений.
Читайте подробнее: Либо Киев признаёт Донецк и Луганск, либо Россия признает ЛДНР — что дальше
Разная длительность встреч президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ГерманииОлафом Шольцем не говорит о разнице в их содержательности, обе беседы прошли конструктивно. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 16 февраля журналистам.
«Продолжительность разговора вряд ли является мерилом содержательности», — сказал Песков.
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В отличие от президента Франции Макрона и канцлера Германии Шольца, президент Бразилии Болсонару не побоялся «оставить ДНК» и сдал российский тест на коронавирус в Кремле.Владимир Путин и Жаир Болсонару обменялись рукопожатиями и сидят рядом.
Напомним, Жаир Болсонару прибыл в Россию с официальным визитом 15 февраля и пробудет в Москве до 17 февраля. Переговоры с Путиным состоятся 16 февраля.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы западных стран проверить отвод войск РФ после завершения учений отсутствием воспитания.
Подробности в материале: Лавров отреагировал на призывы западных стран проверить отвод войск