Президент России Владимир Путин 15 февраля в Кремле провёл переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Обсудили актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием внутриукраинского конфликта, сообщает сайт Кремля. Напомним, напряжение в отношениях России с зарубежными партнёрами началось несколько месяцев назад, когда на Западе сочинили и стали активно тиражировать легенду о планируемом «вторжении» России на Украину и стягивании войск к её границам. Страницы многих зарубежных СМИ пестрят крикливыми заголовками о том, что российское наступление может начаться в любой момент. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Владимир Путин

13:52 15.02.2022 Россия является очень надёжным поставщиком энергоресурсов — уже очень давно, десятилетия — Путин.

13:53 15.02.2022 Мы допустили немецких партнёров к добычным активам, решение беспрецедентное — Путин.

13:53 15.02.2022 Путин намерен говорить и о ситуации в Европе, с точки зрения безопасности.

13:54 15.02.2022 Путин сказал, что очень рад видеть Шольца.

13:54 15.02.2022 Путин говорит, что ему бы хотелось услышать оценки канцлера о том, что происходит в мире.

13:55 15.02.2022 Очень хорошо, что у нас такие плотные экономические связи и они дальше развиваются — Шольц.

13:55 15.02.2022 Приняв постановление в редакции, предложенной депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, Госдума сделала Украине последнее предупреждение, а не предпоследнее, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»). Подробности в материале: В Госдуме объяснили решение срочно призвать Путина признать ЛНР и ДНР

13:55 15.02.2022 Владимир Путин проводит переговоры, трансляция прекратилась.

13:56 15.02.2022 Путин: значительная часть переговоров с Шольцем будет посвящена вопросам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины. Читайте также: В Кремле начались переговоры Путина и Шольца

13:59 15.02.2022 В 2021 году товарооборот между Россией и Германией быстро рос. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем. Читайте также: Путин оценил развитие торговли между Россией и Германией

14:02 15.02.2022 Большую часть дискуссии лидеры Германии и России посвятят украинскому вопросу. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем. Читайте также: В центре внимания на переговорах между Путиным и Шольцем будет Украина

14:07 15.02.2022 Канцлер Германии Олаф Шольц не стал сдавать ПЦР-тест перед встречей с Владимиром Путиным, потому что у немецкой стороны есть свои протоколы и предпочтения. Россия относится к ним с уважением и пониманием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

14:08 15.02.2022 Впрочем, между лидерами двух стран будет безопасное расстояние. Больше, чем принято, однако это никак не скажется ни на характере, ни на продолжительности и содержании переговоров — Песков.

14:08 15.02.2022 Также пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что переговоры Путина и Шольца будут максимально конструктивными, деловыми и полезными, пишет агентство ТАСС.

14:09 15.02.2022 У России и Германии сложились давние и надёжные отношения на рынке энергоресурсов. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем. Читайте также: Путин напомнил Шольцу о роли России в снабжении Германии энергоресурсами

14:11 15.02.2022 Во время своего визита в Москву канцлер ФРГ Олаф Шольц хотел бы добиться прогресса в российско-германских отношениях. Об этом 15 февраля заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Читайте также: Рар: Шольц не хочет уезжать из Москвы с пустыми руками

14:15 15.02.2022 Канцлер Германии Олаф Шольц. president.gov.ua.

14:25 15.02.2022 Канцлер ФРГ Олаф Шольц заинтересован в нормализации отношений между Москвой и Берлином. Об этом 15 февраля заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Читайте также: Рар: Шольц предложит России новые подходы

14:35 15.02.2022 Россия является надежным поставщиком энергоресурсов в европейские страны, заявил 15 февраля российский лидер Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ в Москве. Подробности в материале: Путин: Россия — надежный поставщик энергоресурсов в Европу

14:38 15.02.2022 Канцлер ФРГ отказался от российского ПЦР-теста, но на переговорах сидит к Путину ближе, чем Лавров и Шойгу.

14:55 15.02.2022 В Кремле проходит первая личная встреча Путина и Шольца. RT пишет о том, какие заявления уже прозвучали: [[[list-0]]]

15:13 15.02.2022 Владимир Путин на переговорах с Олафом Шольцем. kremlin.ru

15:14 15.02.2022 Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости диалога в нынешней ситуации, связанной с вопросами безопасности. Читайте подробнее: Шольц оценил ситуацию с безопасностью в Европе

15:51 15.02.2022 Олаф Шольц в Кремле. kremlin.ru

17:02 15.02.2022 В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Они продолжались более трех часов.

17:03 15.02.2022 В Кремле началась пресс-конференция по итогам российско-германских переговоров.

17:03 15.02.2022 Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров, прошедших в деловой обстановке, были обсуждены как двусторонние отношения, так и международная ситуация.

17:04 15.02.2022 Взаимная торговля РФ и Германии по итогам 2021 года выросла на 36% и достигла 57 млрд долларов США. Германия является вторым по объему торговли партнером России после Китая.

17:06 15.02.2022 Президент России подчеркнул, что особое место в сотрудничестве РФ и ФРГ занимает энергетика. За минувший год в Германию поставлено 50,7 млрд кубометров природного газа из России.

17:07 15.02.2022 Газопровод «Северный поток — 2» с декабря 2021 года полностью готов к работе. «Это чисто коммерческий проект, никакой политической окраски в нем нет», — сказал Владимир Путин.

17:08 15.02.2022 Россия готова поставлять газ в Европу и через Украину даже после 2024 года, если на него будет соответствующий спрос, и такие поставки будут коммерчески выгоды, а газотранспортная система Украины будет готова к таким поставкам.

17:09 15.02.2022 Россия продолжит поставлять газ через Украину после 2024 года, если на это будет спрос со стороны европейских импортёров. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Подробности в материале: Путин назвал условие поставок газа через Украину после 2024 года

17:10 15.02.2022 Россия не может закрывать глаза на то, как США и НАТО свободно трактуют вопросы безопасности в Европе, что наносит ущерб безопасности России. «Силовое сдерживание России воспринимается нами как прямая угроза безопасности России», — заявил Владимир Путин.

17:11 15.02.2022 Президент России заявил о готовности Москвы продолжить переговорный процесс с Западом по вопросам безопасности.

17:13 15.02.2022 Владимир Путин заявил об отсутствии прогресса в реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине, причем по всем пунктам соглашений.

17:14 15.02.2022 Россия не будет закрывать глаза на то, как США и НАТО в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Читайте также: Путин: силовое сдерживание — прямая угроза национальной безопасности России

17:14 15.02.2022 «Наши страны исторически и культурно тесно связаны друг с другом», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил о многообразии и глубине российско-германских отношений, как в политике, экономике, так и в гуманитарной сфере.

17:16 15.02.2022 Олаф Шольц отметил, что форум «Петербургский диалог» долгие годы являлся важнейшей площадкой для российско-германских отношений, и заявил о необходимости возобновления работы этого форума.

17:18 15.02.2022 Канцлер ФРГ заявил о сильной озабоченности присутствием группировки российских войск вблизи границ Украины и подчеркнул необходимость деэскалации. «Мы слышали, что отдельные подразделения отводятся, и это хорошая тенденция», — сказал Олаф Шольц.

17:19 15.02.2022 «Давайте будем обсуждать эти вещи в рамках диалога, мы не должны зайти в тупик, который обернётся бедой для нас всех», — заявил канцлер Шольц.

17:21 15.02.2022 Олаф Шольц отметил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с ним в Киеве пообещал, что представит законопроекты, необходимые для выполнения Минских соглашений.

17:21 15.02.2022 Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на Украину. president.gov.ua

17:22 15.02.2022 Канцлер ФРГ заявил о том, что для его поколения война в Европе является «невообразимой», и высказал надежду, что это так и останется, и войны в Европе удастся избежать.

17:24 15.02.2022 «Мы уже были свидетелями войны в Европе, развязанной блоком НАТО против Югославии, с нанесением ракетных ударов по одной из европейских столиц — Белграду, без санкции Совета Безопасности ООН», — напомнил германскому гостю президент России Владимир Путин. Это плохой пример, добавил Путин, но он был.

17:25 15.02.2022 Контактной группе в рамках минского процесса удалось достичь определённого прогресса. Об этом 15 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: Шольц: в минском формате обсудят закон об особом статусе Донбасса

17:28 15.02.2022 «То, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид», — заявил Владимир Путин. Так он отреагировал на реплику Олафа Шольца о том, что операция НАТО против Югославии в 1999 году якобы была оправдана предотвращением геноцида.

17:29 15.02.2022 Президент РФ подтвердил, что принято решение о частичном отводе российских войск из районов учений.

17:32 15.02.2022 Решение Госдумы предложить президенту России признать ДНР и ЛНР согласуется с общественным мнением России, отметил Владимир Путин. При этом он выразил надежду, что решение проблемы украинского кризиса будет найдено в формате выполнения Минских соглашений, а Германия и Франция добьются от Киева такого выполнения.

17:35 15.02.2022 Владимир Путин заявил о том, что за стабильные и доступные по цене поставки российского газа в Германию немецкие граждане должны быть благодарны в том числе своему бывшему канцлеру Герхарду Шрёдеру, который входит в совет директоров Газпрома и является одним из руководителей «Северного потока — 2».

17:36 15.02.2022 Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер с Владимиром Путиным

17:37 15.02.2022 Россия надеется на не до конца реализованный потенциал Минских соглашений. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Читайте также: Путин: проблемы Донбасса должны решаться Минскими соглашениями

17:38 15.02.2022 Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР может стать «политической катастрофой», и высказал приверженность Минскому формату урегулирования на Украине.

17:39 15.02.2022 В современной Европе трудно представить какую-либо полномасштабную войну, и тем не менее такая война произошла не так давно по историческим меркам. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Подробности в материале: Путин оценил, возможна ли война в Европе

17:39 15.02.2022 Канцлер ФРГ предложил всем политическим лидерам, вовлеченным в ситуацию вокруг Украины, «не указывать одному на другого», а внести свой вклад в дело сохранения мира в Европе.

17:43 15.02.2022 Россия будет действовать по плану, который будет складываться из реальной обстановки на местах. «Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас». Так ответил Владимир Путин на вопрос о том, что будет делать дальше Москва, после заявления о частичном отводе войск после маневров в места дислокации. При этом Россия привержена дипломатическим путям решения проблем, но будет добиваться приемлемых для себя ответов на вопросы безопасности, поставленные перед Западом.

17:44 15.02.2022 «Говорят, что в ближайшие годы Украины не будет в НАТО… Нам уже 30 лет говорят, что «не будет расширения НАТО». Но сегодня мы уже видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома», — отметил Владимир Путин.