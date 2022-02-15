Москва, 15 февраля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. С космодрома Байконур в Казахстане успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19». Трансляцию запуска 15 февраля вела государственная корпорация «Роскосмос» на своем сайте.

NASA Космический корабль «Прогресс»

Ракета доставила корабль на околоземную орбиту и после отделения от третей ступени «Прогресс МС-19» начал самостоятельный полет к Международной космической станции (МКС).

Также известно, что грузовой корабль будет лететь к МКС по классической двухсуточной схеме, сделав 34 витка вокруг нашей планеты, его стыковка назначена на 10:06 мск 17 февраля. При этом «Прогресс МС-19» доставит на станцию порядка 1,6 тонны сухих грузов, включая оборудование, одежду и еду для космонавтов, а также 430 кг топливных компонентов в баках системы дозаправки, 420 литров питьевой воды и 40 кг сжатого азота в баллонах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственная комиссия допустила ракету-носитель «Союз-2.1а», которая должна доставить на МКС грузовой корабль «Прогресс МС-19», к заправке и последующему старту.