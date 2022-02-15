Сеул, , 07:53 — REGNUM Официальный старт предвыборной президентской кампании был дан в Южной Корее. Об этом 15 февраля сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Политические партии и зарегистрированные кандидаты на пост главы государства в течение трёх недель могут осуществлять предвыборную агитацию в СМИ, на телевидении, в общественных местах, с использованием громкоговорителей и других разрешённых спецсредств.

По данным ЦИК, на пост главы государства претендуют 14 кандидатов. По закону Южной Кореи, им присваиваются порядковые номера в избирательном бюллетене в зависимости от числа мест в национальном собрании (парламенте), принадлежащих партии, от которой выдвинут кандидат. Так, Ли Чжэ Мёну, кандидату от правящей Демократической партии «Тобуро», у которой большинство мест в парламенте, присвоен первый порядковый номер. Вторым номером идёт Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии Гражданская сила, затем Сим Сан Чжон от партии Справедливости. Кандидаты, чьи партии не представлены в парламенте, получили номер в бюллетене по алфавитному порядку, исходя из названия партии.

Президентские выборы в Южной Корее назначены на 9 марта текущего года. Действующий президент страны Мун Чжэ Ин не будет принимать в них участия, так как в Южной Корее глава государства имеет право занимать свой пост только один пятилетний срок.