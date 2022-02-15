Пермь, , 07:50 — REGNUM В Перми суд рассмотрел административное дело о разливе нефтесодержащей жидкости во дворе дома по ул. Петропавловской. Инициатором иска стал природоохранный прокурор. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Нефтяное пятно

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в июне 2021 года жители дома обнаружили провал грунта. В его просвете имелась нефтесодержащая жидкость. При этом администрация не приняла мер, направленных на устранение экологической проблемы и охране жизни и здоровья людей.

Прокурор внес главе города представление. Однако оно было отклонено с указанием на отсутствие необходимости принимать меры. Не согласившись с такой позицией, прокуратура направила в суд административный иск. Он удовлетворен. Решение в законную силу не вступило.