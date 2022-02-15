Ревда, Свердловская область, 15 февраля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Ревде Свердловской области устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель одной из автомашин. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

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Авария произошла днём 14 февраля на дороге Ревда — Сумз. 36-летний водитель «Chevrolet Spark» допустил на встречной полосе столкновение машиной «Chevrolet Lacetti», которой управлял мужчина 1970 года рождения.

Виновник в результате скончался. Установлено, что он не привлекался к административной ответственности. Мужчину из встречного автомобиля госпитализировали. Оба водителя в момент произошедшего были пристегнуты ремнями безопасности.