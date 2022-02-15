15 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 09:07 — REGNUM Грузинские СМИ ежечасно передают сообщения об угрозе начала войны на Украине. Часть из них основана на репортажах собственных съемочных групп, другие — на перепечатках новостей из зарубежных изданий. Особенной активностью отличается телекомпания «Имеди», которая постит новости с украинской «передовой» на своей странице в соцсети Facebook. Отклики грузинских пользователей соцсетей на эти публикации самые разные. Одни строго осуждают Россию, другие высмеивают угрозы и санкции Запада, а третьи в войну не верят.

Диагноз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ваши санкции сделайте себе в зад. Если Россия войдет на Украину, чем ей помогут ваши угрозы? Путину безразлично», — написал Б.Г.

«Не будет войны», — уверенно возразила ему С.Ц.

«Но ваш прием в НАТО как минимум 20 лет не случится», — иронично обратился к украинцам пользователь Б.К.

«Нет войне! И где вы сейчас, мир??? Война не должна начаться, иначе опять проиграет тот, кто уже проиграл», — тревожно написала М.М.

«Куда ты, парень, должен вступить? Весь народ от мала до велика погибнет, и из-за чего. Или если за их счет тебе повезет и вступишь в НАТО, совесть тебя не замучает или Бога не побоишься? Подумай. Я и нашим говорю, если продолжите путь к НАТО, это нас вообще уничтожит. Путин говорит: моих врагов поселить по соседству не дам, и те соседи не обрадуются, которые приводят на наши границы наших врагов. Сказал же понятно», — обратился — предположительно — к властителям Украины и Грузии пользователь Д.Л.

«Зеленскому должно бы хватить ума и разума, чтобы не ставить на чашу весов жизни миллионов людей, экономическое уничтожение и поражение в войне с игрой Америки!!! Украина и Грузия никогда не будут членами НАТО!!! Америка играет в ту игру, которая уничтожит все православные страны. Хотели в Белоруссии, но не получилось, потому что там сильный правитель. Сейчас добрались до Украины, а если ничего не получится, доберутся и до Грузии. Они хотят вызвать Россию на войну, как сделали это в 1941 году, в лице Гитлера. Англия всегда была врагом России и православных стран вообще, потому что там гнездо масонов и действует благодаря Америке. Они хотят и в России посадить своего правителя и управлять Россией», — пояснила остальным пользователям Х.С.

ВСУ на учениях НАТО U.S. Army Europe

«Вы, видно, только российские каналы смотрите и заключения делаете оттуда», — констатировала М.Г.

«Не должна начаться война, поймут и Россия, и Украина, что они пострадают, а другие только усилятся. Пусть вернутся в места своей дислокации. А если Россия хочет хороших отношений с Украиной, и она должна в чем-то уступить и вместо применения силы добром наладить отношения с соседним государством», — предложила М.М.

«Какое время, какой век сейчас, чтобы начинать войну? Почему напрасно убивают солдат и людей? А у тех солдат где мозги?» — возмутилась М.Ц.

«Нет, войны не будет!!!» — ответила предыдущим пользователям М.Т.