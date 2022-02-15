Якутск, 15 февраля 2022, 07:41 — REGNUM Секретарём регионального отделения «Единой России» в Якутии 14 февраля был назначен депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров. Место ему уступил председатель городской думы Якутска Альберт Семёнов, сообщило ИА SakhaDay.
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Виктор Фёдоров заявил о намерении усиливать партию и добиться победы «Единой России» на выборах в Якутске в 2023 году. В планах нового руководителя — получить для представителей партии 11 мест в Госсобрании республики и 15 — в гордуме столицы региона, а также набрать на этих выборах не менее 35% голосов по парстпискам.
Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму РФ в сентябре 2021 года «Единая» Россия проиграла коммунистам как по партспискам, так и по одномандатному округу. Место в федеральном парламенте получил кандидат-одномандатник от КПРФ Пётр Аммосов, по спискам КПРФ набрала больше голосов, чем ЕР.