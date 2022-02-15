Якутск, 15 февраля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Секретарём отделения «Единой России» по Якутску 14 февраля был назначен депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров. Место ему уступил председатель городской думы Якутска Альберт Семёнов, сообщило ИА SakhaDay.

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

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Виктор Фёдоров заявил о намерении усиливать партию и добиться победы «Единой России» на выборах в Якутске в 2023 году. В планах нового руководителя — получить для представителей партии 11 мест в Госсобрании республики и 15 — в гордуме столицы региона, а также набрать на этих выборах не менее 35% голосов по парстпискам.

«Я в своем выступлении на отчетно-выборной конференции сказал, что наша партия проиграла по Якутску — мы набрали всего 27%, а депутатом Госдумы стал Пётр Аммосов (представитель КПРФ — прим. ИА REGNUM). Это тревожный сигнал для партии. Нам необходимо перестраивать работу. Мы будем подбирать людей, готовиться к следующим выборам уже сейчас, чтобы кандидаты подготовили программу, и о них узнали люди. И самое главное, чтобы они начали уже решать проблемы населения по округам», — отметил Виктор Федоров.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму РФ в сентябре 2021 года «Единая» Россия проиграла коммунистам как по партспискам, так и по одномандатному округу. Место в федеральном парламенте получил кандидат-одномандатник от КПРФ Пётр Аммосов, по спискам КПРФ набрала больше голосов, чем ЕР.