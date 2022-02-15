село Березовка, , 07:38 — REGNUM В Пермском крае в отношении 32-летнего жителя Березовского муниципального района возбудили уголовное дела. Мужчину подозревают в двойном убийстве. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело ru.torange.biz

По данным следствия, пермяк во время пьянки избил до смерти 52-летнего собутыльника-односельчанина. Понимая, что находящаяся в доме 49-летняя общая знакомая сообщит в правоохранительные органы о преступлении, мужчина решил и ее убить. Скрывая следы преступления, он поджег дом и скрылся. Во время пожара женщина скончалась от отравления продуктами горения.

Мужчине инкриминируют убийство, с целью скрыть другое преступление, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть. Пермяк дал признательные показания. В ближайшее время ему предъявят обвинение. В настоящее время фигурант уголовного дела заключен под стражу.