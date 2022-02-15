Елизово, Камчатский край, , 07:35 — REGNUM Возгорание произошло в жилом доме в городе Елизово Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Пожар Pexels

Сообщается, что возгорание произошло на балконе четырехэтажного жилого дома по улице Ленина. В ликвидации пожара принимали участие 13 спасателей и три единицы спецтехники. Возгорание удалось ликвидировать, балкон оказался поврежден на 80% в результате пожара. Среди людей пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в частном доме села Малая Ничка Красноярского края произошел пожар. На месте происшествия обнаружили двух погибших детей с признаками отравления угарным газом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.