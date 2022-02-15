Новосибирск, 15 февраля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области в здании арбитражного суда задержан основной акционер завода «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин. Об этом пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники информации.

Скриншот страницы nztsg.ru ПАО «Тяжстанкогидропресс»

По данным СМИ, Степакину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Уточняется, что вместе с ним задержан и бывший директор «Тяжстанкогидропресса» Виктор Арановский, который возглавлял предприятие до того, как Степакин стал акционером.

Их подозревают в хищении имущества завода.