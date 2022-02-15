Петропавловск-Камчатский, , 07:29 — REGNUM Жители Камчатки, купившие на лето авиабилеты на рейсы в Москву и обратно, были очень удивлены, когда обнаружили, что даты вылета изменились буквально за одну ночь, а вместо прямого рейса им придётся лететь на стыковочных. «Аэрофлот» дал пояснения и пообещал всё исправить, а губернатор края Владимир Солодов поручил профильным ведомствам держать ситуацию на контроле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Самолёт «Аэрофлота» Adrian Pingstone (Arpingstone)

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Технический сбой произошёл при формировании летней полётной программы. Ранее предполагалось, что часть рейсов по маршруту Петропавловск-Камчатский — Москва — Петропавловск-Камчатский будет выполнять авиакомпания «Россия». Затем «Аэрофлот» взял все рейсы на себя. При переводе маршрутов и произошёл сбой.

«На сегодняшний день техническая проблема устранена. Можем заверить, что все пассажиры, оформившие перевозки на данном маршруте, будут доставлены в Москву и обратно только прямыми рейсами «Аэрофлота» и в те даты, на которые изначально были приобретены билеты», — сообщили к авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, новый авиамаршрут с 20 января запущен Единой дальневосточная авиакомпанией «Аврора» — из Хабаровска в Читу.