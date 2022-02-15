Якутск, 15 февраля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Алданском районе Якутии автобус задавил мужчину. ДТП произошло на мосту через железнодорожные пути на дороге между городом Алдан и посёлком Ленинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Пострадавший человек лежал на проезжей части, водитель не успел вовремя затормозить. Мужчина 66 лет получил многочисленные переломы и ушиб головного мозга, он находится в реанимации.

Водитель автобуса был трезв и соблюдал скоростной режим. Ранее в течение года он ни разу не нарушил правила дорожного движения. Увидев мужчину, якутянин применил экстренное торможение, но автобус остановиться не успел.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря 2021 года в Якутске после ДТП скончалась пожилая женщина. Её сбил на пешеходном переходе автомобиль.