Анадырь, 15 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. С 1 по 14 февраля подано более 1,5 тысячи заявлений на участие в программе «Гектар в Арктике», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Military Sealift Command Арктика

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Популярность набирают гектары в Карелии — количество заявок за 14 дней выросло в три раза. В Карелии можно получить более 337 тыс. га. Также выбирают и участки в Мурманской области — регион лидирует по количеству поданных заявок. Активно подают заявки жители Санкт-Петербурга, Москвы и Ленинградской области.

Всего с 1 августа 2021 года, когда программа «Гектар в Арктике» стартовала для жителей арктических регионов, поступило более 7,3 тыс. заявлений. Лидируют по этому показателю Мурманская область (3,6 тыс. заявлений), Республика Карелия (1,7 тыс.), Архангельская область (более 1 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (781 заявление). Землю в безвозмездное пользование уже получили более 2,1 тыс. участников программы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля жителям России стало доступно бесплатное получение больших участков земли в арктической зоне страны. Земли будут предоставляться в Мурманской и Архангельской областях, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в республиках Карелия и Коми, а также в Якутии и на Чукотке.