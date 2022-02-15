Оренбург, , 07:19 — REGNUM В Оренбурге задержан молодой человек, который незаконно носил форму полицейского. У горожанина обнаружен наркотик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полиция Мвд.рф

Выяснилось, что молодой человек носил форму полицейского для отвода подозрений. Оренбуржец имеет судимость. Обнаруженный при горожанине наркотик приобретен через интернет для личного потребления.

В ходе проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что молодой человек причастен к дистанционному мошенничеству. Он состоял в группе владельцев снегоходов в одной из социальных сетей, где знакомился с пользователями и под предлогом продажи запасных частей к технике похищал деньги у граждан. Установлена причастность к двум таким преступлениям.

Возбуждены уголовные дела. Кроме того, горожанин понес административную ответственность за незаконное ношение формы сотрудника полиции.