Нью-Йорк, США, 15 февраля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 февраля снижением на фоне продолжения обострения ситуации вокруг Украины. Nasdaq понизился на символическую величину.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 171,89 пункта (0,49%), до уровня 34 566,17 пункта. S&P 500 подешевел на 16,97 пункта (0,38%), до уровня 4401,67 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 1,12 пункта (0,01%), до уровня 13 790,92 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 февраля снижением на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

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