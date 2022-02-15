Абакан, , 07:17 — REGNUM Роспотребнадзор Хакасии призывает жителей региона неукоснительно соблюдать санитарные правила, введённые в связи с распространением коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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14 февраля в Хакасии прошло заседание оперштаба по предотвращению распространения COVID-19. На заседании сообщалось, что уровень заболеваемости в республике остаётся высоким, но ситуация стабилизировалась.

По словам министра здравоохранения Олега Ананьевского, основная нагрузка сейчас ложится на амбулаторное звено. Центры дистанционного мониторинга усилили врачами.

Как подчеркнула главный санитарный врач Хакасии Татьяна Романова, за прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ заметно снизился, но при этом остается значительно выше пороговых значений. Заболеваемость среди школьников снизилась благодаря дистанционному обучению.

На заседании оперштаба сделали вывод, что «крайне актуальными» остаются вопросы соблюдения санитарных мер. 57% заболевших признались, что не носили маски.

В минздраве напомнили, что в республике продолжает прививочная кампания против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 февраля в Хакасии выявлено 72 760 носителей коронавируса, выздоровели 61 718 человек, скончались 2178 ковид-пациентов. Коллективный иммунитет по состоянию на 11 февраля оценивается в 71%.

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