Кемерово, , 07:18 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 15 февраля, медицинскую помощь получают 27 215 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 26 573 пациента, сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было зарегистрировано 2437 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время девять пациентов скончались, 1786 человек выздоровели.

Всего в регионе выявлено 122 703 случая заражения коронавирусом, 93 458 человек выздоровели, 2030 пациентов скончались.