Дакка, , 07:11 — REGNUM Два детеныша редкого бенгальского тигра появились на свет в Национальном зоопарке Бангладеш в бангладешской столице Дакке, 14 февраля сообщило агентство «Синьхуа».

Тигр (сс) Raul654

Тигрята родились почти четыре месяца назад, но работники зоопарка держали это в секрете, чтобы не допустить наплыва посетителей в период новой волны пандемии коронавируса. Детенышей покажут публике через пару месяцев, когда они перестанут питаться молоком и начнут есть мясо.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Национальном зоопарке Никарагуа родились три белых бенгальских тигренка. Они появились на свет абсолютно здоровыми.

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