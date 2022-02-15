Дакка, 15 февраля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Два детеныша редкого бенгальского тигра появились на свет в Национальном зоопарке Бангладеш в бангладешской столице Дакке, 14 февраля сообщило агентство «Синьхуа».

(сс) Raul654 Тигр

Тигрята родились почти четыре месяца назад, но работники зоопарка держали это в секрете, чтобы не допустить наплыва посетителей в период новой волны пандемии коронавируса. Детенышей покажут публике через пару месяцев, когда они перестанут питаться молоком и начнут есть мясо.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Национальном зоопарке Никарагуа родились три белых бенгальских тигренка. Они появились на свет абсолютно здоровыми.