Оренбург, 15 февраля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела об изнасиловании девочки младше 14 лет. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

По версии следствия, мужчина с июля 2018 года по октябрь 2021 года систематически совершал преступления против половой неприкосновенности ребенка. Оренбуржца обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, а также в использовании ребенка в качестве изготовления порнографических материалов.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Обвиняемый в преступлениях против ребёнка находится под стражей.