Кабул, , 07:05 — REGNUM Большинство представительств Афганистана за рубежом продолжают свою работу и находятся в постоянном контакте с Кабулом. Такое заявление сделал 14 февраля глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки в интервью РИА Новости.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Мутаки пояснил, что Афганистан исходит исключительно из своих интересов и потребностей, и по этой причине все представители страны за рубежом и все дипмиссии были уполномочены продолжать свою работу. По словам Мутаки, временное правительство в Кабуле поддерживает связь с большинством диппредставительств в других странах.

Как отметил Мутаки, в случае необходимости может быть рассмотрен вопрос о замене действующих представителей.

Напомним, состав временного правительства в Афганистане был объявлен движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшим к власти в стране, в сентябре 2021 года. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, он находится под санкциями ООН с 2001 года за террористическую деятельность.

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