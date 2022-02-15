Анадырь, , 07:22 — REGNUM На Чукотке в два раза увеличили размер социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита. Этой мерой поддержки могут воспользоваться многодетные семьи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе правительства округа.

Чукотка Vladimir Varfolomeev

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Деньги можно направить как на уже готовое жильё, так и на строительство дома.

Размер соцвыплаты на уплату первоначального взноса составляет 50% от стоимости жилья, но не более 3 млн рублей. В 2021 году её предельный размер составлял 1,5 млн рублей. При этом семья может обратиться за ежемесячным частичным возмещением процентов по жилищному кредиту в размере 100% от суммы ежемесячного платежа по процентам, но не более 20 тыс. в месяц (в прошлом году — в размере 50%, но не более 10 тыс. рублей).

В 2021 году выплату получила одна семья, а пять семей частично возместили проценты по жилищным кредитам.

Как сообщало ИА REGNUM, не исключено, что ставки по ипотеке в России в течение года будут расти ещё большими темпами, чем предполагалось в самом начале 2022 года, заявила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.