Оренбург, , 07:02 — REGNUM Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области на площадке госзакупок выступил заказчиком услуги по организации приемов. Стартовая цена контракта составляет 3 млн рублей.

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Победитель аукциона должен будет оказывать услуги в течение года — до 30 декабря 2022 года. Исполнитель станет известен 21 февраля.

Услуги по организации приема включают в себя закупку продуктов, приготовление блюд в соответствии с утвержденным заказчиком меню, официантское обслуживание, подготовку зала к обслуживанию мероприятия, доставку столов, стульев, столовых приборов, посуды и остального оборудования, связанного с оказанием услуг, расстановку, сервировку и накрытие столов, инструктаж обслуживающего персонала по проведению мероприятия, прием, встречу, обслуживание и проводы гостей, уборку зала после окончания мероприятия.

Официанты, привлекаемые для обслуживания мероприятия, должны быть в форменной одежде из расчета один официант на шесть обслуживаемых человек. Форма одежды и внешний вид официантов, сервировка столов согласуется с аппаратом правительства. Среди требований — фарфоровая посуда, столовые приборы из нержавеющей стали. Использование одноразовой посуды не допускается.

В техзадании прописано, что исполнитель должен обеспечить широкий ассортимент блюд. Количество блюд, включаемое в меню каждого обеда/ужина должно быть составлено в соответствии с ассортиментным минимумом: не менее двух видов салатов и холодных закусок, супа, горячих блюд с гарниром, хлеба, десертов, а также не менее трех видов напитков.