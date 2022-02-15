Тюкалинск, Омская область, , 06:53 — REGNUM В Омской области достроили водопровод для города Тюкалинска Тюкалинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Работы велись в рамках нацпроекта «Чистая вода». Водопроводные сети уже введены в эксплуатацию.

Подрядчик по проекту — ООО «Лантан». Всего проложено около 10 км сетей на трёх участках. Установлено около 90 колодцев. Подписан акт о выполненных работах.

По словам руководителя департамента энергетики и коммунального комплекса областного минэнергетики и ЖКК Александра Киреева, Тюкалинск имеет статус областного города: «В результате чистой и качественной водой обеспечены порядка 3 тысяч человек».

Напомним, согласно проекту, в Омской области планируют обновить пять ключевых объектов водоснабжения — в Исилькуле, Калачинске, Кормиловке и Красном Яре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии в 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» ввели в эксплуатацию шесть объектов водоснабжения.

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